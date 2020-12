Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071220-993: Gummersbacherin überschlägt sich auf der Landstraße 323

GummersbachGummersbach (ots)

Bei einem Verkehrunfall auf der Landstraße 323 in Gummersbach-Veste hat sich am Morgen (7. Dezember) eine 39-Jährige mit ihrem Auto überschlagen und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Gegen 07.40 Uhr war die Gummersbacherin von Strombach aus kommend in Richtung Hülsenbusch gefahren. In einer leichten Rechtskurve geriet ihr Mercedes nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand, kollidierte zunächst seitlich mit einem Baum und überschlug sich. Ihr Wagen schlitterte anschließend auf dem Dach liegend zurück auf die Fahrbahn. Eine entgegenkommend, 49-jährige aus Gummersbacherin konnte mit ihrem Audi nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr mit geringer Geschwindigkeit gegen den verunfallten Mercedes. Die 39-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie gab an, dass der Scheibenwischer plötzlich ausgesetzt und sie aufgrund der fehlenden Sicht die Kontrolle über ihren Wagen verloren habe. Die L 323 musste bis etwa 09.30 Uhr gesperrt werden, weil ausgetretene Betriebsstoffe zunächst eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich machten.

