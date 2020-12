Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071220-992: Unfallverursacher machte sich aus dem Staub

WipperfürthWipperfürth (ots)

Nach einem Unfall mit einem geparkten Daihatsu ist auf der Beverstraße am Wochenende der Unfallverursacher vom Unfallort geflüchtet. Der Unfall hat sich zwischen 21 Uhr am Freitag (4. Dezember) und 23.40 Uhr am Samstag zugetragen. Dabei ist der Unfallverursacher vermutlich beim Rangieren gegen einen grünen Kleinwagen der Marke Daihatsu gestoßen, der am Fahrbahnrand der Bevertalstraße abgestellt war. Obwohl die Fahrertür des Daihatsu deutlich eingedrückt worden ist, entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

