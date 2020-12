Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061220-989: 37-Jähriger überschlägt sich mit BMW

BergneustadtBergneustadt (ots)

Ein Autofahrer aus Olpe hat sich am Freitagabend (4. Dezember) mit seinem BMW auf der Kreisstraße 23 überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Ein Zeuge berichtete, dass der BMW gegen 20 Uhr in Höhe der Ortslage Freischlade plötzlich stark beschleunigte und in der darauffolgenden Kurve von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich der BMW und blieb schwer beschädigt in einer angrenzenden Böschung stehen. Der 37-jährige Fahrer aus Olpe zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu; er kam zur Behandlung in das Gummersbacher Krankenhaus. Der rundherum beschädigte BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

