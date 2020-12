Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 041220-988: Senior nach Bankbesuch bestohlen

WaldbrölWaldbröl (ots)

Einem Trickdiebstahl ist am Mittwoch (2. Dezember) ein 84-Jähriger in Waldbröl-Hermesdorf zum Opfer gefallen. Der gehbehinderte Senior hatte gegen 10.30 Uhr bei der Volksbank an der Hauptstraße Geld abgehoben und sich dann zu seinem Auto begeben. Das Geld hatte er gerade auf den Beifahrersitz gelegt, als plötzlich eine schwarzhaarige, etwa 25 - 27 Jahre alte Frau die Beifahrertüre öffnete, ihm einen Zettel vor das Gesicht hielt und ihn gebrochenem Deutsch ansprach. Dabei nahm sie das Geld an sich und entfernte sich über den Wilkenrother Weg. Es ist zu vermuten, dass die unbekannte Frau zuvor im Bereich der Hauptstraße nach einem passenden Opfer Ausschau gehalten hat. Hinweise zu der Tat richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell