Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Eringerfeld - Brand

Geseke (ots)

Am Mittwoch, um 09:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an den Eickhofer Weg gerufen. Hier brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Im Wohnzimmer einer Obergeschosswohnung brannte ein Sitzkissen mit Lederbezug. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Ein 73-jähriger Bewohner wurde vorsichtshalber zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer könnte durch fahrlässige Brandstiftung entstanden sein. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell