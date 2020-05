Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher werfen Fensterscheiben ein

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Zwischen Freitagnachmittag (15.05., 16.30 Uhr) und Samstagmorgen (16.05., 08.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Tischlerei sowie ein Unternehmen für Innenausbau ein, die sich auf demselben Gelände in der Straße Auf der Haar befinden. Die Täter schlugen mit Steinen Fensterscheiben ein, um in eine Lagerhalle des Innenausbauers und einen Werkraum der Tischlerei zu gelangen. Sie stahlen diverse Werkzeuge.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell