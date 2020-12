Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 041220-987: Zwei Verletzte bei Unfall auf der L 306

MarienheideMarienheide (ots)

Auf der Landstraße 306 sind am Morgen (4. Dezember) bei einem Abbiegemanöver zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 05.30 Uhr hatte ein 34-Jähriger aus Marienheide mit seinem Audi von der Kreisstraße 45 nach links in Richtung Meinerzhagen abbiegen wollen. Dabei übersah er den Wagen einer 27-jährigen Frau aus Meinerzhagen, die auf der L 306 in Richtung Marienheide unterwegs war. Die 27-Jährige konnte nicht mehr reagieren und krachte nahezu ungebremst in den abbiegenden Audi. Während der Audifahrer schwere Verletzungen davontrug, konnte die 27-Jährige das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Aus den beiden schwer beschädigten Autos traten Betriebsmittel aus, so dass die Unfallstelle nach der Räumung gereinigt werden musste; die Arbeiten waren gegen 09.30 Uhr abgeschlossen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell