POL-GM: 031220-985: Betrüger knacken Mailkonto und täuschen Notlage vor

Mit einer vorgetäuschen Notlage haben Betrüger versucht, Geld für eine angebliche Rückreise aus dem Ausland zu ergaunern; dazu nutzten sie ein gehacktes Mailkonto. Eine 67-Jährige aus Hückeswagen hat am vergangenen Freitag (28. November) eine Online-Anzeige bei der Polizei erstattet, weil Betrüger unter ihrem Namen Geld ergaunern wollten. Die Betrüger hatten das E-Mailkonto der Hückeswagenerin geknackt und an ihre Kontakte eine Mail verschickt. Angeblich wäre sie im Rahmen einer Auslandsreise ausgeraubt worden, säße nun ohne Geld in der deutschen Botschaft fest und benötige dringend Geld für ihre Heimreise. Ein Schaden ist nach bisherigem Erkenntnisstand noch nicht entstanden, aber der Sachverhalt zeigt auf, wie wichtig es ist sein Mailkonto mit einem sicheren Passwort zu schützen. Tipps für ein sicheres Passwort finden Sie auf der Seite http://www.mach-dein-passwort-stark.de/.

