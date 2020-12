Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021220-984: Werkzeuge und Heizungen bei Wohnungseinbruch erbeutet

WaldbrölWaldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus haben unbekannte Diebe am Wochenende (28.11. - 01.12.2020) Werkzeuge und drei noch nicht montierte Heizungskörper gestohlen. Die Täter waren in der Oststraße durch eine aufgehebelte Terrassentüre in eine zurzeit in Renovierung befindliche Erdgeschosswohnung des Hauses eingestiegen. Mit drei noch nicht montierten Heizkörpern, einem Werkzeugkoffer und zwei Elektrowerkzeugen machten sie sich unerkannt wieder aus dem Staub. Bei Hinweisen zu dem Einbruch wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

