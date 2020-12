Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011220-981: Taschendiebe erbeuten Schlüsseletui

BergneustadtBergneustadt (ots)

Beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt an der Kölner Straße ist am Montag (30. November) eine 57-jährige Bergneustädterin bestohlen worden. Die Geschädigte schilderte der Polizei, dass sie gegen 15 Uhr im Bereich der Aktionswaren stöberte. Dabei war ihr zwar aufgefallen, dass zwei Männer ihr mehrfach sehr nahe kamen - der Grund dafür klärte sich allerdings erst später an der Kasse, als sie mit einer EC-Karte aus ihrem Schlüsselmäppchen bezahlen wollte und in ihre leere Jackentasche griff. Die beiden Männer im Alter von etwa 50 und etwa 20-30 Jahren hatten das Ladengeschäft zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, ohne etwas gekauft zu haben.

Wie Taschendiebe arbeiten und wie man sich vor ihnen schützen kann, können Sie im Internet unter dem Stichwort "Augen auf und Tasche zu!" nachlesen. Portemonnaies oder anderweitige Gegenstände sollten idealerweise immer in Innentaschen aufbewahrt werden, die im besten Fall noch mit einem Reißverschluss gesichert sind.

