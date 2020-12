Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011220-978: Betrunken mit Radlader auf die Seite gekippt

ReichshofReichshof (ots)

Über 3,2 Promille zeigte ein Alkoholtester der Polizei am Montagmittag (30. November) bei einem 30-Jährigen an, der mit einem Radlader vom Hähner Weg abgekommen und auf die Seite gekippt war. Der Mann war gegen 12.30 Uhr auf dem Hähner Weg unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein PKW entgegenkam. Um auf der schmalen Fahrbahn Platz zu machen, wollte der 30-Jährige auf den unbefestigten Seitenstreifen ausweichen. Dabei fuhr er aber so weit nach rechts, dass der Radlader auf der zu einer Wiese hin abfallenden Böschung aus dem Gleichgewicht geriet und auf die Seite kippte; der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Zeugen, die dem Mann aus dem Radlader halfen, bemerkten einen deutlichen Alkoholgeruch. Nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von über 3,2 Promille angezeigt hatte, ließ die Polizei dem Fahrer eine Blutprobe entnehmen und stellte den Führerschein sicher.

