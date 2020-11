Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301120-977: Brennende Mülltonne beschädigt Hauswand - Polizei sucht Zeugen

BergneustadtBergneustadt (ots)

Eine brennende Mülltonne hat am frühen Sonntagmorgen (29. November) in der Steinstraße für einen Feuerwehreinsatz gesorgt; die Polizei vermutet Brandstiftung. Kurz vor halb zwei in der Nacht hatten Anwohner eine brennende Altpapiertonne bemerkt, die direkt an einer Hauswand eines Einfamilienhauses stand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf die Wand übergegriffen; die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen; zurzeit geht die Polizei allerdings von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen, die womöglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Telefonnummer 02261 81990).

