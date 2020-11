Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291120-974: Auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten

GummersbachGummersbach (ots)

Auf eisglatter Fahrbahn ist eine 20-jährige Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen, um kurz nach 4 Uhr, von der Landstraße L 173 abgekommen. Die 20-jährige Fahrerin aus Hamm war mit ihrem roten Honda Civic auf der L 173 aus Richtung "Straße" kommend in Richtung Meinerzhagen unterwegs. Nach einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der Honda zur Seite kippte. Die 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Honda entstand nicht unerheblicher Sachschaden; er musste abgeschleppt werden.

