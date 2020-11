Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291120-971: Versuchter Wohnungseinbruch

Gummersbach

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. November) haben Langfinger versucht, in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Derschlag einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam, die Eingangstür des Hauses zu öffnen, scheiterten jedoch an den guten Sicherheitsvorkehrungen an der Tür.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

