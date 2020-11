Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271120-968: Einbruch in Raiffeisenmarkt

GummersbachGummersbach (ots)

Vergangene Nacht (27. November) sind Unbekannte in einen Raiffeisen-Markt in der Kölner Straße in Gummersbach-Derschlag eingebrochen.

Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen sie ein Fenster und konnten so in das Geschäft gelangen. Dabei lösten sie den optischen und akustischen Alarm aus. Ob die Täter tatsächlich eingedrungen sind und etwas gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen melden Sie bitte dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

