Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Bonefeld

Straßenhaus (ots)

Am 01.08.2020 kam es gegen 18:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 59-jährige Fahrer eines Motorrads kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte in eine Hecke und kam in einem angrenzenden Garten zu Fall. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634 / 9520

pistrassenhaus@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell