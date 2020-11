Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271120-967: Versuchter Einbruch - Hund schlug Alarm

NümbrechtNümbrecht (ots)

In Nümbrecht-Malzhagen haben Langfinger versucht, in der Straße "Kuckshardt" Türen aufzuhebeln.

Im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 4:55 Uhr am Freitagmorgen (27. November) hebelten die Täter an den Eingangstüren von zwei Wohnhäusern. In einem der Fälle schlug ein Hund im Haus um 4:14 Uhr Alarm. In beiden Fällen blieb es beim Versuch; die Täter gelangten nicht in die Häuser.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen melden Sie bitte der Zentralen Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 oder in dringenden Fällen unter dem kostenfreien Notruf 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell