Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261120-966: Gartenlauben im Visier

RadevormwaldRadevormwald (ots)

Mehrfach haben Unbekannte in den vergangenen Tagen versucht, Geräteschuppen und Gartenlauben in der Hermannstraße aufzubrechen.

In der Hermannstraße in Radevormwald versuchten Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstag 16 Uhr und Mittwoch (25. November) um 14:35 Uhr insgesamt drei Geräteschuppen bzw. Gartenlauben aufzubrechen. In einem vierten Fall schafften es die Täter, in die Gartenlaube einzudringen und daraus einen Winkelschleifer zu stehlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

