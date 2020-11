Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291120-969: Einbrecher versuchten Geldautomaten aufzuhebeln

GummersbachGummersbach (ots)

In Gummersbach-Rebbelroth sind Unbekannte am Samstag (28. November) in einen Verbrauchermarkt an der Kölner Straße eingebrochen.

Über eine Leiter gelangten mehrere Täter auf das Flachdach des Gebäudes. Die Täter schnitten ein Loch ins Dach und gelangten von hier aus in einen im Gebäude befindlichen Friseursalon ein. Von dort gingen die Täter in den Eingangsbereich des Markts, wo sie versuchten, einen Geldautomaten aufzubrechen. Als sie das nicht schafften, flüchteten sie über das Dach. Bei dem Einbruch lösten die Eindringlinge die Alarmanlage aus. Auf einer Überwachungskamera sind zumindest drei Personen zu erkennen. Die Tatzeit kann auf den kurzen Zeitraum zwischen 2:08 Uhr und 2:14 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

