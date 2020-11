Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291120-970: Einbruch in Bäckerei

LindlarLindlar (ots)

Auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die am Sonntag (28. November) in eine Bäckerei in Lindlar-Hartegasse eingedrungen sind.

Gegen 1:10 Uhr öffneten zwei bislang unbekannte Männer ein Fenster einer Bäckerei in der Anton-Esser-Straße. Sie stiegen in die Bäckerei ein und stahlen das Bargeld. Ein Anwohner wurde durch Geräusche in der Backstube aufmerksam und sah noch zwei männliche Personen aus dem Fenster klettern und flüchten. Einer war etwa 1,80 Meter groß und schmal. Er trug eine dunkle Hose und einen dunklen Parka mit Fell an der Kapuze. Der andere war ebenfalls 1,80 Meter groß und korpulent.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell