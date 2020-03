Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200327.2 Burg: Wem gehört der Audi?

Burg (ots)

Am Montagabend hat eine Burger Streife ein im öffentlichen Parkraum abgestelltes Fahrzeug entdeckt, an dem sich entwendete Kennzeichen befanden. Bis jetzt konnten die Beamten den Eigentümer des Wagens nicht ausfindig machen und suchen nun nach Zeugen.

Gegen 20.00 Uhr fiel den Beamten in der Straße Norderende auf dem PKW-Parkstreifen an der Stichstraße zum Bauhof ein schwarzer Audi Avant auf, an dem sich Itzehoer Kennzeichen befanden. Bei der Überprüfung der Schilder stellten die Polizisten fest, dass diese am 18. März 2020 in Elmshorn entwendet worden waren.

Hinweise auf den Fahrzeugbesitzer erlangten die Einsatzkräfte nicht. Zeugen, die wissen, wem der Audi gehört, sollten sich daher an die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 wenden.

Merle Neufeld

