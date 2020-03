Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200325.6 Dägeling

Brunsbüttel: Durchsuchung nach Diebstahl in Dägeling (Folgemeldung zu 200324.2)

Dägeling / Brunsbüttel (ots)

Nachdem es in der Nacht zu gestern zu einem Diebstahl eines Rußpartikelfilters von einem Fahrzeug in Dägeling gekommen ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen 43-Jährigen aus Brunsbüttel.

Bereits in der Tatnacht erhärtete sich der Verdacht gegen den 43-Jährigen. Auf richterliche Anordnung erfolgte am gestrigen Tag die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in der Fährstraße in Brunsbüttel. Hierbei stellten die Einsatzkräfte diverse Katalysatoren, Bekleidung und hochwertige Kosmetika sicher, überwiegend mit original Preisschildern ausgestattet.

Woher die sichergestellten Gegenstände stammen und ob es möglicherweise weitere Tatbeteiligte gibt, bleibt durch die Kripo Itzehoe zu ermitteln.

