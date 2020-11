Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291120-973: Scheiben an Grundschule eingeschlagen

WiehlWiehl (ots)

Drei Jugendliche sind am Samstag (28. November) dabei beobachtet worden, wie sie in der Straße "Zum Böckelte" von der Grundschule Wiehl-Marienhagen weggerannt sind. Gegen 18:40 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Rückseite der Schule zwei Fensterscheiben zur Herrentoilette ein. Kurz darauf sah ein Zeuge die drei Jugendlichen in Richtung Alferzhagen weglaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter nicht in die Schule eingedrungen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

