Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291120-972: Kennzeichendiebstähle

RadevormwaldRadevormwald (ots)

In Radevormwald-Krebsöge stahlen Diebe beide Kennzeichen (GM_AF 1997) eines roten Opel Corsas, der in der Wilhelmstaler Straße geparkt hatte. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:30 Uhr am Freitagabend und 11:15 Uhr am Samstag (28. November). Ebenfalls in Radevormwald sind am Freitag (27. November) die Kennzeichen (GM-MC 1980) eines grauen Opel Vectra gestohlen worden. Der Wagen parkte zur Tatzeit zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in der Mermbacher Straße.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

