Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301120-975: Alkoholisierter Radfahrer schlief Rausch in Polizeizelle aus

RadevormwaldRadevormwald (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht musste einem E-Bike-Fahrer am Samstagabend (28. November) eine Blutprobe entnommen werden; nachdem er dabei Polizisten angriff, verbrachte er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Der 46-Jährige aus Radevormwald war gegen 20.20 Uhr mit einem E-Bike auf der Straße Wiedenhofkamp ins Straucheln geraten und gegen zwei geparkte Autos gestürzt. Weil der Mann sich dabei blutende Verletzungen zugezogen hatte, verständigten Zeugen einen Rettungswagen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort nahm der Mann sein E-Bike und flüchtete von der Unfallstelle. Anhand des am E-Bike befindlichen Versicherungskennzeichens konnte der 46-Jährige ermittelt und zu Hause stark alkoholisiert angetroffen werden. Im Rahmen einer Blutprobenentnahme reagierte der Radevormwalder zunehmend aggressiver, versuchte einen Polizisten zu schlagen und drohte an Sachbeschädigungen an. Zur Beruhigung brachte die Polizei den 46-Jährigen daraufhin in einer Gewahrsamszelle unter, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell