Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021220-983: Kennzeichendiebe unterwegs

Reichshof/NümbrechtReichshof/Nümbrecht (ots)

In Reichshof und Nümbrecht waren zwischen Sonntag und Montag Kennzeichendiebe am Werk. Auf dem Pendlerparkplatz an der Hesperter Straße in Reichshof-Heidberg klauten die Täter zwischen 12.00 und 23.30 Uhr am Sonntag (30. November) die Kennzeichen GM-OO 1001. Im Nümbrechter Mühlenbergweg waren in der Nacht zu Montag gleich drei Autos betroffen, von denen jeweils ein Kennzeichen gestohlen wurde; es handelt sich um die Kennzeichen GM-HK 1296, GM-Z 1115 und LEV-SB 960. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

