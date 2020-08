Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Stadtmitte, Mehrere PKW brennen auf Supermarktparkplatz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 16:30 Uhr wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache zu einem PKW-Brand auf den Parkplatz des P-Centers an der Bahnhofstraße alarmiert. Bei Eintreffen brannte ein PKW bereits in voller Ausdehnung und das Feuer griff auf ein daneben stehendes Auto über. Ein weiteres parkendes Fahrzeug wurde durch brennendes Benzin ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr baute einen sogenannten Schaumangriff auf und ein Trupp unter Atemschutz begann, den Brand mit Löschschaum zu bekämpfen. Da Löschwasser und auslaufendes Benzin in die Kanalisation zu laufen drohten, wurde der benachbarte Einlauf mittels eines Dichtkissens und Bindemittelsäcken abgedichtet. Nachdem der Brand gelöscht war, unterstützte die Feuerwehr bei der Bergung der Fahrzeuge. Das kontaminierte Löschwasser-Benzin-Gemisch wurde im Anschluss von einem hinzugerufenen Spezialunternehmen aufgenommen. Auch hierbei unterstützte die Feuerwehr die Arbeiten. Die untere Wasserbehörde, sowie die zuständige Kläranlage wurden ebenfalls über die Maßnahmen informiert. Aufgrund der umfangreichen Aufräumarbeiten konnte die Feuerwehr Einsatzstelle erst gegen circa 20 Uhr endgültig verlassen und an den Betreiber übergeben. Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Matthias Greth

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391/923-497

Fax: 02391/923-455

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell