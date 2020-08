Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT Eiringhausen, Gasgeruch in Wohnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Gestern Abend wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in die Reichsstraße alarmiert. Ein Bewohner bemerkte beim Betreten seiner Wohnung Gasgeruch, woraufhin er geistesgegenwärtig die Tür wieder schloss und den Notruf absetzte. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude mit zwei Atemschutztrupps mit speziellen Gasmessgeräten, hierbei konnten keine Gase in der Umgebungsluft nachgewiesen werden. Dennoch wurde die Gasleitung abgeschiebert und die Einsatzstelle an einen hinzugerufenen Mitarbeiter der Stadtwerke übergeben, welcher nochmal sämtliche Gasanschlüsse und Leitungen in dem Haus kontrollierte. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Hochbrücke zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund der in Bereitstellung befindlichen Feuerwehrfahrzeuge. Der Einsatz wurde gegen 22 Uhr beendet. Neben den Kräften der Feuer- und Rettungswache war die örtlich zuständige Löschgruppe Eiringhausen mitalarmiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Matthias Greth

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391/923-497

Fax: 02391/923-455

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell