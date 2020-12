Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061220-990: Quad gestohlen

EngelskirchenEngelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Loope haben Unbekannte in der Nacht auf den 5. Dezember ein Quad mit dem Kennzeichen GM-P131 gestohlen. Das Quad war in der Straße Kastor in einem Carport untergestellt und ist in der Zeit zwischen 23.00 und 09.15 Uhr abhanden gekommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

