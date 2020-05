Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 31.05.2020

Diepholz (ots)

Asendorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Samstag, den 30.05.2020, um 11.50 Uhr, befuhr eine 78-jährige aus Stuhr mit ihrem Pkw die Alte Heerstraße (B 6) in Richtung Nienburg. Nach einem Kurvenverlauf erkannte sie den vor ihr fahrenden Pkw einer 29-jährigen aus Syke zu spät und fuhr auf den Pkw der Sykerin auf. Durch die Auffahrunfall wurde die 29-jährige sowie ihr 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 11000,- Euro.

Syke - Sachbeschädigung an Linienbus In der Zeit von Samstag, den 30.05.2020, 15.00 Uhr, bis Sonntag, den 31.05.2020, 07.30 Uhr, wurden durch einen unbekannten Täter mehrere Fensterscheiben eines an der Bassumer Landstraße in Syke abgestellten Linienbusses mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000,- Euro geschätzt. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogenbeeinflussung, Urkundenfälschung in Weyhe

Am Samstag um 23:40 Uhr wurde ein 20jähriger aus Weyhe mit seinem Pkw, VW Golf, Am Busbahnhof in Weyhe im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Zudem waren an dem nicht zugelassenen Pkw Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Es erfolgte eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens

