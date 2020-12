Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081220-995: Geldautomat bei Aufbruchsversuch schwer beschädigt

ReichshofReichshof (ots)

Einen Geldautomaten aufbrechen wollte ein bislang unbekannter Täter, der in der Nacht zu Montag (7. Dezember) in einem Geldinstitut an der Hauptstraße großen Schaden angerichtet hat. Etwa gegen 01.20 Uhr trat der Unbekannte in den Vorraum der Bank ein und bearbeitete dort einen der Geldautomaten mit einem Brecheisen. Er schaffte es aber nicht den Automaten zu öffnen, verursachte allerdings einen so hohen Schaden, dass der Geldautomat ausgetauscht werden muss. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

