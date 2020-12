Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071220-994: Schwerverletzter PKW-Fahrer nach Alleinunfall

ReichshofReichshof (ots)

Am Montagabend (07.12.2020), gegen 17:45 Uhr ist ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Waldbröl bei einem Alleinunfall verletzt worden. Der Mitarbeiter eines Pflegedienstes war auf der Kreistraße 17 (Eiershagener Straße) von Rölefeld kommend in Richtung Eiershagen unterwegs. Vor dem Ortseingang Eiershagen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Als er den Kleinwagen in entgegengesetzte Richtung steuerte, verlor er die Kontrolle über den PKW. Dieser drehte sich auf der Straße nach rechts, touchierte mit dem Heck einen Baum, rutschte weiter auf der rechten Seite gegen einen Mast und nach einer weiteren halben Drehung stieß er, ebenfalls rechtsseitig, gegen einen zweiten Baum.Dort kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der PKW total beschädigt, zumal die herbeigerufene Feuerwehr den Mann, der im PKW eingeklemmt war, befreien musste. Dies war nur mit schwerem Gerät möglich. Der schwer verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Obwohl die Straße für ca.2 Stunden gesperrt weerden musste, kam es nicht zu Verkehrsbehinderungen.

