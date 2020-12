POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Backnang: Auffahrunfälle

5000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ereignete. Eine 24-jährige Mazda-Fahrerin befuhr die Heinrich-Herz-Straße und bemerkte vor der Einmündung zur Weissacher Straße zu spät, wie ein Kia-Fahrer verkehrsbedingt stoppte und fuhr auf das stehende Auto auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr auf der B 14. Ein 23-jähriger Fiat-Fahrer fuhr in Richtung Stuttgart und erkannte vor der Einmündung Maubacher Straße nicht, dass der vorausfahrende Verkehr vor der roten Ampel anhielt. Er fuhr deshalb auf einen BMW auf, der durch die Aufprallwucht noch auf einen Ford C-Max aufgeschoben wurde. Die drei Autofahrer sowie zwei weitere Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Insassen im Pkw BMW als auch eine Mitfahrerin im Pkw Ford wurden in Krankenhäuser verbracht. Die Autos wurden abschleppt. Die Sachschäden belaufen sich auf ca. 10.000 Euro.

Schorndorf: Entgegen der Einbahnstraße gefahren

Eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in der Schulstraße aus einem dortigen Parkhaus aus und bog entgegen der Einbahnstraßenregelung falsch ab. Beim Vorbeifahren an einem dort parkenden Ford streifte sie das stehende Auto und verursachte 4000 Euro Sachschaden.

Korb: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 15 Uhr einen in der Daimlerstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Winnenden-Schelmenholz: Auto übersehen

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Straße Steinhäusle. Ein 42 Jahre alter VW-Fahrer übersah beim Ausparken den Honda einer 49-Jährigen, die die Straße ordnungsgemäß entlangfuhr.

Leutenbach: Zeugen nach Unfall im Tunnel gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 15:20 Uhr im Leutenbachtunnel. Eine 38 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr die B14 in Fahrtrichtung Backnang auf dem linken Fahrstreifen entlang. Im Tunnel fuhr ihr ein 26-jähriger BMW-Fahrer äußerst dicht auf und blendete mehrfach auf. Anschließend überholte er den Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen. Als er wieder auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zur Berührung zwischen den beiden Autos. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der BMW bereits im Vorfeld durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

