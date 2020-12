POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Unfallflucht

Beim Rangieren beschädigte am Donnerstagvormittag ein unbekannter Autofahrer einen in der Erbastraße geparkten Pkw BMW. Er stieß gegen das vordere Fahrzeugeck des stehenden Autos und flüchtete daraufhin. Der Flüchtige hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Schmiden bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 9.15 Uhr und 10.05 Uhr ereignete, und nimmt diese unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

Ein 36-jähriger Audi-Fahrer bog am Donnerstag gegen 9 Uhr von der Tulpenstraße in die Max-Eyth-Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem Mercedes zusammen. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Ein 49-jähriger Fahrer eines Lieferwagens verursachte am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr im Kreisverkehr Benzstraße/Karlstraße einen Unfall beim Spurwechsel. Als er im Kreisel vom inneren auf den rechten Fahrstreifen wechselte, stieß er mit einem neben ihm fahrenden Pkw BMW zusammen und verursachte hierbei 3000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem seitlichen Zusammenstoß niemand.

Fellbach: Auto übersehen

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag kurz vor 10 Uhr in der Lise-Meitner-Straße und hielt dort bei einer Baustelle an, um in diese rückwärts einzufahren. Zeitgleich fuhr eine nachfolgende 20-jährige Mercedes-Fahrerin rechts an dem Lkw vorbei. Als der Lkw-Fahrer zum Rangieren weiterfuhr, stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei ca. 13000 Euro Sachschaden entstand.

