Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

AalenAalen (ots)

Schrozberg: Unfall beim Einfahren auf Straße

Am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr wollte ein 38-jähriger Fahrer eines PKW Audi rückwärts aus einem Parkplatz auf den Zeller Weg einfahren. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden VW Polo einer 45-jährigen Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Einparken

Beim Einparken auf einen öffentlichen Parkplatz am Karlsplatz beschädigte am Mittwoch um 16 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem PKW Skoda einen dort geparkten VW. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell