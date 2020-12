Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und beschädigte Gasleitung

Aalen

Aalen: Unfallflucht

Beim Rückwärtsfahren mit seinem Kleintransporter beschädigte ein 72-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr einen in der Ziegelstraße abgestellten Pkw Renault. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Durch eine Streife des Polizeireviers Aalen konnte er jedoch kurze Zeit später in der näheren Umgebung angetroffen werden.

Aalen-Oberalfingen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der K3335 zwischen Goldshöfe und Oberalfingen streiften sich am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr zwei sich entgegenkommende Sattelzüge, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand. Die beiden 45 und 38 Jahre alten Lkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr übersah ein 51-Jähriger beim Ausparken seines Pkw VW in der Daimlerstraße den vorbeifahrenden Pkw VW Golf einer 24-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Lauchheim: Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Ortsbeginn von Lauchheim in der Bopfinger Straße gegen ein Verkehrsschild fuhr, das auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war. Das Verkehrszeichen wurde komplett aus dem Boden gerissen. An der Unfallstellte blieb ein Teil des Stoßfängers zurück, der zu einem Pkw Seat gehören dürfte. Die Beschädigungen wurden am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Pkw Ford Focus beschädigte eine 34-Jährige am Mittwochmittag kurz nach 14 Uhr einen Pkw Mazda, der in der Nikolaistraße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Ellwangen: 2500 Euro Schaden

Von einem Firmengrundstück kommend, fuhr ein 57-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.35 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine auf die Alfred-Krupp-Straße ein, wobei er den Pkw VW Passat eines 45-Jährigen übersah und streifte. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 54-Jährige ihren Pkw VW am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr an der Einmündung Aalener Straße / Sebastiansgraben anhalten. Ein 26-Jähriger konnte seinen Pkw VW auf der eisglatten Straße nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf, wobei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Böbingen: Gasleitung beschädigt

Mit 30 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen rückten die Freiwillige Feuerwehren Böbingen und Heubach am Mittwochnachmittag in die Mögglinger Straße aus. Dort hatte ein Handwerker bei Arbeiten in einem Kindergarten eine Gasleitung beschädigt. Dem 34-Jährigen gelang es zusammen mit einem Kollegen das Loch in der Leitung noch vor Eintreffen der Wehr abzudichten.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen

Nachdem er einen vorausfahrenden Pkw überholt hatte, verlor ein 18-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 3334 zwischen Maitis und Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach die Kontrolle über seinen Pkw VW. Das Fahrzeug fuhr eine Böschung hinauf, drehte sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Der Fahranfänger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen an der Hand; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Am Unfallort kam es gleich im Anschluss zu einem Auffahrunfall, da ein 48-Jähriger seinen Pkw wegen des Unfalls abbremste und ein 19-Jähriger mit seinem Pkw BMW auf das stehende Fahrzeug auffuhr.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd-West und Aalen übersah ein 73-Jähriger am Mittwoch gegen 18 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw Ford eines 28-Jährigen. Er streifte diesen mit seinem Pkw Porsche, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Schaden

Eine 66-Jährige verursachte am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Mit ihrem Pkw VW Golf streifte sie beim Abbiegen von der Schwabenstraße in die Buchstraße einen Pkw BMW, der dort verbotswidrig abgestellt war.

