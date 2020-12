Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Auffahrunfälle auf B 14 sorgen für Verkehrsbehinderungen

Fellbach:Fellbach: (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ereigneten sich auf der B 14 zwei Auffahrunfälle, die für starke Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr sorgten. Zunächst verursachte ein BMW-Fahrer den ersten Unfall. Er befuhr die linke Fahrspur in Richtung Waiblingen, als er vor dem Kappelbergtunnel auf einen Opel auffuhr. Hierbei wurden drei Insassen leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Kurze Zeit später erkannte eine nachfolgende 20-jährige BMW-Fahrerin zu spät das Stauende. Sie fuhr auf einen Van der Marke Opel auf und schob diesen noch auf drei weitere Autos auf. Im dritten Auto, einem VW Polo, wurde durch den Aufprall ein weiterer Insasse leicht verletzt. An diesen fünf Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Auto der 20-jährigen BMW-Fahrerin und ein VW Polo wurden abgeschleppt. Weil derzeit (16.30 Uhr) noch Straßenreinigungsarbeiten nötig sind, wird der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau reicht bis zur B 10.

