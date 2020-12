POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, zerkratzter Pkw, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Mittwochmorgen eine 22-jähriger VW-Lenkerin, als sie gegen 6.40 Uhr die Hochbrücke in Richtung Ulmer Straße befuhr und dabei auf eine abbremsende 43-jährige VW-Lenkerin auffuhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Rainau-Dalkingen: Einbruch in Wohnhaus

Durch Aufbrechen der Wohnungseingangstüre gelangte ein Unbekannter zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwochvormittag, 10 Uhr in ein Wohnhaus im Pfahlweg. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Wustenriet: Pkw zerkratzt

Zwischen Sonntag und Mittwoch wurde an einem schwarzen BMW die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Das Fahrzeug war in dieser Zeit am Fahrbahnrand der Rotenbachstraße abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Dienstag ein geparkter Mazda am Kofferraumdeckel beschädigt, der zwischen 19 Uhr und 23 Uhr auf dem Areal der Flüchtlingsunterkunft in der Oberbettringer Straße abgestellt war. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Am Mittwochmorgen befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker gegen 7.10 Uhr die L 1159 von Rechberg kommend in Fahrtrichtung Wißgoldingen. Als er einen Omnibus überholte, musste ein entgegenkommender 24-jähriger Renault-Lenker nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sein Pkw auf dem schneebedeckten Bankett ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit der dortigen Schutzleitplanke. Der Fahrzeuglenker wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Hinweise auf die Verursacher bitte in beiden Fällen an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Beim Rechtsabbiegen in die Buchstraße kollidierte ein 66-jährige VW-Lenker am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr mit einem Pkw Mini, der verbotswidrig dort abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Ruppertshofen: Lkw touchiert Fußgänger

Beim Befahren der Tonolzbronner Straße in Richtung Ruppertshofen touchierte am Mittwoch ein 55-jähriger Lkw-Lenker gegen 7 Uhr einen am rechten Straßenrand laufenden 19-jährigen Fußgänger, der dadurch stürzte und sich verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Lkw wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

