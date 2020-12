Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Oppenweiler: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Eine Polizeistreife befuhr am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr die B 14 zwischen Sulzbach und Oppenweiler. Den Beamten fiel die unsichere Fahrweise eines vorausfahrenden Autofahrers auf, der mehrmals in Schlangenlinien gefahren war. Bei der Kontrolle des Autofahrers bei der Rüflensmühle wurde festgestellt, dass der 37-jährige Autofahrer unter Drogeneinwirkung stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihnen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutuntersuchung veranlasst.

Aspach: Glätteunfall

Eine 24-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 8.15 Uhr die L 1118 zwischen Sinzenburg und Kleinaspach. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam im Straßengraben zum Stehen. Die Autofahrerin bleib unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Kernen im Remstal: Fahrradfahrer am Fußgängerüberweg von Auto erfasst

Ein Fahrradfahrer querte am Dienstag gegen 16.20 Uhr in der Waiblinger Straße an einem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Ein 60-jähriger Toyota-Fahrer erkannte den Biker zu spät und konnte nicht mehr anhalten. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 0:00 Uhr und 09:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Welzheimer Straße am Fahrbahnrand abgestellten VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

