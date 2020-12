Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Warnung vor falschen Polizeibeamten

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Alfdorf: Schneepflug rutscht gegen geparktes Auto

Ausgerechnet ein Schneepflug kam am Dienstagmorgen gegen 7:50 Uhr beim Befahren der abschüssigen Industriestraße aufgrund der Schneeglätte ins Rutschen und kollidierte mit einem geparkten Lkw. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 32 Jahre alter Peugeot-Fahrer fuhr am Dienstag kurz vor 7 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Aalen entlang. Kurz nach der Anschlussstelle Schorndorf-Ost prallte er aufgrund schlechter Sicht gegen die Mittelleitplanke, schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Am Peugeot entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 2000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn kam eine 35 Jahre alte Mazda-Fahrerin am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Autofahrerin fuhr die Vogelsangstraße in Richtung Winterbach entlang und verlor hierbei die Kontrolle über ihren Pkw. Bei der Kollision mit dem Baum zog sie sich leichte Verletzungen zu, an ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Aspach: Pkw vs. Lkw

Ein 31 Jahre alter Fahrer eines VW Golf befuhr am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr die Landesstraße 1115 von Aspach kommend in Richtung Backnang. An der Einmündung zur L 1124 bog er nach rechts in Richtung Kirchberg an der Murr ab und rutschte hierbei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Rems-Murr-Kreis: Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Nach wie vor hält die Welle von Anrufen bei meist älteren Menschen durch falsche Polizeibeamte an. Insbesondere in Schorndorf gingen am heutigen Dienstag zahlreiche Anrufe von Betrügern ein. Dabei versuchen die Täter ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Bargeld und sonstige Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgibt. Hierzu behaupten die Schwindler beispielsweise, dass die Wertsachen zu Hause und bei der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Den Opfern wird hierbei auf dem Display häufig die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine sonstige lokale Rufnummer angezeigt. Aus aktuellem Anlass appelliert die Polizei erneut an alle Mitbürger: Warnen Sie lebensältere Verwandte, Freunde und Bekannte vor den Betrügern und weisen Sie auf die Tipps der Polizei hin. Die Warnhinweise der Polizei zum Phänomen "Falsche Polizeibeamte" und zu weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter dem Link www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell