POL-PDLD: Hinweise zu aufgefundenem Mountainbike

Landau (ots)

Anfang Februar fand ein Anwohner im Bereich Kramstraße / Kleiner Platz in Landau ein blaues Mountainbike mit auffälligen weißen Streifen am Sattel. Bei der Kriminalpolizei Landau werden derzeit Ermittlungsverfahren geführt, die im Zusammenhang mit diesem Mountainbike stehen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Größe: 26 Zoll, Farbe: blau mit neongelben Streifen am Oberrohr und weißen Streifen auf dem Sattel. Wer kann Angaben zum Besitzer oder Nutzer dieses Mountainbikes machen? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

