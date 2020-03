Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Godramstein, Bahnhofstraße Dieseldiebstahl

Landau (ots)

In der Nacht vom 8./9.3.2020 wurde in Landau-Godramstein in der Bahnhofstraße durch bislang unbekannte Täter ca. 100l Diesel aus den Tanks zweier abgestellter LKW entwendet. Der geschädigte Firmeninhaber entdeckte verräterische Dieselspuren auf dem Hof seiner Firma und bemerkte, dass die Tankdeckel bei den LKW nur noch aufgesetzt wurden. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an die pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell