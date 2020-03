Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt, 9.3.2020, 20.00 Uhr Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Straßenverkehrsgefährdung begangen

Hochstadt (ots)

Am 9.3.2020, gegen 20.00 Uhr, sollte in Hochstadt der Fahrer eines Kleinkraftrollers einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da dieser kein gültiges Versicherungskennzeichen montiert hatte. Der Rollerfahrer flüchtete über einen Feldweg entlang der B272 und gefährdete während seiner weiteren "Flucht" im Ortsgebiet mehrere Kraftfahrzeuge, indem er die Vorfahrt missachtete. Der jugendliche Fahrer konnte letztendlich ermittelt werden. Er wird sich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem "getunten" Kleinkraftroller und Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Weitere, durch die gefährliche Fahrt gefährdeten Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell