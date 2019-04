Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Hinweis einer Zeugin führt zur Festnahme

Drei Personen brechen in Wohnung ein

Wesel (ots)

Am Sonntag gegen 20.35 Uhr beobachtete eine 20-jährige Weselerin, wie drei Unbekannte durch ein Fenster in eine Wohnung an der Fluthgrafstraße kletterten. Sie informierte umgehend die Polizei.

Zwei Personen, ein 21-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau, beide aus Wesel, ergaben sich bei Eintreffen der Polizei. Der Dritte, ein 28-Jähriger Weseler, versuchte sich erfolglos vor den Polizeibeamten zu verstecken. Diese griffen ihn unter einem Haufen von Decken in einer Badewanne auf. Sie nahmen ihn und seine beiden Companions vorläufig fest.

Der 28-Jährige ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Um die aktuell unbewohnte Wohnung als Nachtquartier zu nutzen, drang er gewaltsam in die Wohnung an der Fluthgrafstraße ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

