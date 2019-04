Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher suchten ein Bestattungsunternehmen und eine Eishalle auf

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 04.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Eissporthalle an der Filder Straße. Sie stahlen einen Beamer sowie einen Autoschlüssel. Auf der Tribüne hinter dem vermutlichen Einstieg sicherte die Kriminalpolizei Spuren, die derzeit ausgewertet werden müssen. Daher dauern die weiteren Ermittlungen an.

An Karfreitag gegen 03.20 Uhr weckte Lärm einen Zeugen. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er zwei unbekannte Männer, die versuchten, eine Tür zu einem Bestattungsunternehmen aufzuhebeln. Das Institut liegt gegenüber der Wohnung des Zeugen an der Uerdinger Straße.

Trotz des raschen Eintreffens der hinzugerufenen Polizeibeamten, gelang den Tätern die Flucht zu Fuß in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell