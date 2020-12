POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle aufgrund Schneefall, Sachbeschädigungen

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Erster Schneefall bringt viele Unfälle mit sich

Am Dienstagmorgen kam es im Landkreis Schwäbisch Hall vermehrt zu kleineren Verkehrsunfällen. Hauptursächlich dafür waren die glatten Straßen, sowie der erste Schneefall. Zwischen 4 Uhr und 12 Uhr registrierte die Polizei etwa 30 kleinere Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeireviere Crailsheim und Schwäbisch Hall. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf insgesamt mindestens 70 000 Euro. Drei Personen verletzten sich dabei leicht.

Mainhardt/Michelfeld: Hoher Schaden durch Eierwürfe

Mindestens 12 Fahrzeuge wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mainhardt (Ortsmitte), Gailsbach, Hohenstraßen und Michelfeld-Witzmannsweiler durch Würfe mit rohen Eiern beschädigt. Nachdem die geworfenen Eier über Nacht auch noch auf den Fahrzeugen gefroren sind, entstand ein erheblicher Lackschaden. Weitere Vorfälle derselben Art gab es in der Nacht auch noch in Großerlach, Wüstenrot und in Pfedelbach-Gleichen. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 - 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Eierwerfer nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Kreßberg: PKW mit Farbe beschmiert

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde in Marktlustenau, in der Straße Hoher Weg, ein dort abgestellter PKW VW Passat mit grüner Farbe beschmiert. Es wurde auf der Beifahrerseite das Wort "Nazi" aufgesprüht. Die Farbe konnte durch intensive Reinigung wieder entfernt werden. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379

Mainhardt: Sachbeschädigung an Schule

Bislang unbekannte Personen drangen zwischen Freitag und Montag in ein Schulgebäude in der Gartenstraße ein und sprühten hier mit roter Farbe diverse Tags, u.a. "ACAB", "Stay save", "Love you", "Belive in you!", "YMCA", auf die dortigen Wände. Weiterhin wurden ein Treppengeländer und eine Fensterscheibe besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

