POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Streit mit Schreckschusswaffe geschossen - Unfälle

AalenAalen (ots)

Langenburg: LKW contra PKW

Am Montag um 10.15 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem LKW die Hauptstraße von Langenburg in Richtung Bächlingen. Eine 61-jährige Subaru-Fahrerin befuhr zeitgleich die Hauptstraße von Bächlingen in Richtung Atzenrod. An einer Fahrbahnverengung in der der Ortsdurchfahrt von Langenburg streiften sich die beiden Fahrzeuge, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand.

Schrozberg: Unfall beim Überholen

Am Montag um 09:20 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW Passat die Landstraße 1001 von Schrozberg in Richtung Blaufelden. Auf Höhe der Abzweigung in Richtung Niederweiler scherte die VW-Fahrerin - trotz unübersichtlicher Verkehrslage - nach links aus, um einen vorausfahrenden LKW mit Autokran zu überholen. Als sich der VW Passat etwa auf halber Höhe des Autokrans befand, kam ein PKW entgegen. Nachdem die VW-Lenkerin ihren Überholvorgang nicht abbrach, musste sowohl das entgegenkommende Fahrzeug, als auch der 36-Jährige Fahrer des Autokrans eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß der beiden PKW zu vermeiden. Die Passat-Fahrerin scherte frühzeitig nach rechts ein und prallte dabei mit ihrem Fahrzeug gegen den fast stehenden LKW. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde - aufgrund der eingeleiteten Vollbremsungen - niemand.

Blaufelden: Bei Streit mit Schreckschusswaffe geschossen

Am Montag gegen 20 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten in die Hauptstraße gerufen. Während der Anfahrt durch eine Polizeistreife konnten die Beamten in einem Telefonat mit einer Anruferin im Hintergrund Schüsse wahrnehmen. Aufgrund dessen wurden weitere Polizeistreifen - sogar aus dem angrenzenden Bayern - zur Unterstützung angefordert. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen hatten sich bereits mehrere Personen vom Tatort entfernt, so dass weitere alarmierte Streifenwagen wieder abgezogen werden konnten. Vor Ort konnte zunächst lediglich die 29-jährige Anruferin sowie ihr 31-jähriger Ehemann angetroffen werden. Es stellte sicher heraus, dass ein lang andauernder Streit am Abend vor dem Wohnhaus des 31-Jährigen eskalierte und dabei auch mit Schreckschusswaffen in die Luft geschossen wurde. Durch die Beamten konnten im weiteren Verlauf in Tatortnähe mehrere Personen - unter anderem ein 18-Jähriger, welcher auch geschossen hatte - festgestellt und kontrolliert werden. Die benutzte Schreckschusswaffe konnte durch die Beamten in einem Gebüsch aufgefunden werden. Letztendlich konnten von sämtlichen, an dem Streit beteiligten Personen, die Personalien erhoben werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag um kurz vor 5 Uhr befuhr ein 38-jähriger VW Golf-Fahrer die Steinbacher Straße in Richtung Hirschgraben. An der abknickenden Vorfahrtstraße, welche in Richtung Katharinenstraße verläuft, kam das Fahrzeug in der Rechtskurve bei geschlossener Schneedecke aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Sommerreifen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei dort geparkte PKW. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Montag um 16:10 Uhr befuhr eine 87-jährige Lenkerin eines VW Golf ein Tankstellengelände und wollte auf die Stuttgarter Straße einfahren. Nachdem sie auf die Anzeigetafel der Spritpreise schaute fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen auf der Stuttgarter Straße stehenden VW Golf eines 38-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

