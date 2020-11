Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn

AalenAalen (ots)

Gem. Schorndorf - PKW mehrmals überschlagen

Am Montag gegen 17:35 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem PKW Suzuki auf der Kreisstraße von Schornbach in Richtung Birkenweißbuch. Auf Höhe der Einmündung zur Ölmühle kam er wegen Glatteis ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und der 33-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die glatte Fahrbahn wurde umgehend durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei abgestreut.

