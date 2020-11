Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstähle - Unfall beim Ausparken

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Dieseldiebstähle

Auf einem Parkplatz der Landstraße 2218, Höhe Crailsheim, wurde am Montag zwischen 0 Uhr und 6 Uhr der Tank eines dort abgestellten Lastkraftwagens aufgebrochen und aus dem Tank insgesamt etwa 300 Liter Dieselkraftstoff im Wert von etwa 350 Euro entwendet. Am Tankdeckel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Fahrer des LKW schlief während dem Diebstahl in seiner Kabine.

An einem weiteren LKW, welcher auf einem Betriebshof in der Ludwig-Erhard-Straße abgestellt war, wurde ebenfalls der Tankdeckel aufgebrochen. Aus dem Tank sollte vermutlich auch Diesel entwendet werden, was aber daran scheiterte, dass der LKW mit fast leerem Tank abgestellt wurde. Der Schaden am Tankdeckel wird ebenfalls auf etwa 100 Euro geschätzt.

Hinweise in diesen Fällen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Bahnhofstraße streifte am Montag um 14:20 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem VW Crafter einen danebenstehenden VW Golf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell