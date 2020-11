Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Papiercontainer gelöscht ++ Einbrecher kamen durch den Keller ++ Joint geraucht - Test positiv ++ Vandalismus in Lilienthal ++

Landkreise Verden und OsterholzLandkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Papiercontainer gelöscht

Ottersberg. Ein an der Straße Fährwisch abgestellter Papiercontainer ist am Sonntagabend in Brand geraten. Gegen 18 Uhr musste die Feuerwehr ausrücken, um das Feuer zu löschen. Es bestand keinerlei Gefahr für Menschen oder Gebäude, es entstand auch kein nennenswerter Schaden. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegnen.

Einbrecher kamen durch den Keller

Oyten. Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh in ein Einfamilienhaus an der Regensburger Straße eingebrochen. Sie öffneten ein Kellerfenster gewaltsam und gelangten so in das Haus, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Derzeit ist unklar, ob sie Diebesgut erlangten. Letztlich flohen sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Joint geraucht - Test positiv

Verden. Bei einer Verkehrskontrolle fiel am Freitagmittag auf der Straße Im Westerfeld ein 30 Jahre alter Fahrer eines Transporters auf, da er drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Verdener Polizisten, woraufhin ein Verfahren eingeleitet sowie eine Blutentnahme durchgeführt wurden. Tatsächlich gab der Autofahrer an, eine Woche zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot sowie ein hohes Bußgeld.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Vandalismus in Lilienthal

Lilienthal. Am vergangenen Wochenende registrierte die Polizei in Lilienthal mehrere Fälle von Vandalismus. In der Nacht auf Sonntag zerstörte ein unbekannter Täter ein Haltestellenhäuschen an der Falkenberger Landstraße. An den Straßen Am Mühlendeich sowie Beim Spieker warfen Unbekannte in derselben Nacht Steine in die Front- oder Heckscheibe von insgesamt drei Autos, die hier geparkt waren. Am Mühlendeich wurden zudem zwei weitere Autos beschädigt, indem Außenspiegel sowie eine Autoantenne demoliert wurden. Die Polizeistation Lilienthal hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird dabei nicht ausgeschlossen. Hinweise werden unter Telefon 04298/465660 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell